Società Storica Varesina | Marco Tamborini guida l’associazione

La Società Storica Varesina ha annunciato il nuovo presidente, Marco Tamborini, che succede a Giuseppe Armocida. Tamborini è noto per la sua competenza nel settore dei castelli e della storia locale. La gestione della Rivista della Società subirà modifiche a partire dal 2027, senza però dettagli sui cambiamenti specifici. La nomina è stata comunicata recentemente e rappresenta un passaggio importante per l’associazione.

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? Punti chiave Chi è l'esperto di castelli che succede a Giuseppe Armocida?. Come cambierà la gestione della Rivista della Società nel 2027?. Quale curiosa passione collezionistica nasconde il nuovo presidente Tamborini?. Perché il direttivo ha scelto di mantenere invariati i ruoli chiave?.? In Breve Chiara Ambrosoli, Luigi Innocenti e Mario Varalli confermano i ruoli nel direttivo.. Sostituzione di Giuseppe Armocida scomparso il 18 febbraio dopo trent'anni di guida.. Tamborini dirige la Rivista della Società dal 1995 e collabora con Nicolini.. Il direttivo pianifica la gestione della nuova Rivista prevista per il 2027.. Sabato 9 maggio 2026, nel salotto di Chiara Ambrosoli, il consiglio direttivo della Società Storica Varesina ha scelto all’unanimità Marco Tamborini come nuovo presidente dell’associazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Società Storica Varesina: Marco Tamborini guida l’associazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Società Storica, Caterina Pesce parla di Agostino PirellaArezzo, 12 marzo 2026 – Ultimo appuntamento martedì 17 marzo per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio... Anime con ambientazione storica, tra intrighi, misteri e societàDa grande fan della storia e della successione degli eventi che intaccano – più o meno – la nostra società, non potevo esimermi nel consigliarvi il...