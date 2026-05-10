Sirius-Örgryte IS lunedì 11 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputa il posticipo del settimo turno di Allsvenskan tra Sirius, prima in classifica, e il neopromosso Örgryte IS. La partita si svolge nello stadio di casa della squadra di Sirius, con le formazioni ufficiali che verranno comunicate prima del calcio d’inizio. Sono attesi pronostici e quote per l’incontro, che rappresenta una sfida tra una squadra già affermata e una neo-entrata nel massimo campionato svedese.
Posticipo del settimo turno di Allsvenskan che vede la capolista Sirius affrontare in casa il neopromosso Örgryte IS. La squadra di Engelmark viaggia a quasi 3 gol di media a partita, e ha già scavato il solco sulla concorrenza andando a +5 sull’Hammarby secondo e già piegato nello scontro diretto. Non è detto sapere quanto durerà questa fuga ma i nerazzurri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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