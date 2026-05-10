Sirius-Örgryte IS lunedì 11 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Lunedì 11 maggio 2026 alle 19:00 si disputerà il posticipo del settimo turno di Allsvenskan tra Sirius, prima in classifica, e Örgryte IS, squadra appena promossa. La partita si giocherà nello stadio di Sirius e rappresenta un incontro tra una formazione leader nel campionato e una squadra che sta affrontando la sua prima stagione nella massima serie svedese. Le formazioni e le quote sono state già definite.
Posticipo del settimo turno di Allsvenskan che vede la capolista Sirius affrontare in casa il neopromosso Örgryte IS. La squadra di Engelmark viaggia a quasi 3 gol di media a partita, e ha già scavato il solco sulla concorrenza andando a +5 sull’Hammarby secondo e già piegato nello scontro diretto. Non è detto sapere quanto durerà questa fuga ma i nerazzurri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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