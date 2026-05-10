A Roma, il tennista italiano ha presentato il suo nuovo kit da gara, definito dai responsabili come il migliore di sempre, con un design più aggressivo rispetto alle versioni precedenti. L'attenzione si concentra sui dettagli e sulla veste estetica, che si distingue per elementi più decisi e un aspetto più cattivo. La presentazione ha suscitato molta curiosità tra appassionati e addetti ai lavori.

No, non è un déjà vu, ma ci andiamo molto, molto vicino. E, per inciso, ne siamo felicissimi. Jannik Sinner arriva a Roma con l'obiettivo dichiarato di portarsi a casa uno dei pochissimi titoli che ancora mancano al suo palmares, quello degli Internazionali di tennis Roma. E lo fa ritornando a quello che è stato senza alcun dubbio il migliore dei look sfoggiati nella sua carriera: l'ormai celebre kit da gara total black. Già, proprio quello che il buon Sinner ha indossato per la prima volta 12 mesi fa sulla terra rossa del Foro Italico - al rientro in campo dopo il periodo di squalifica - e che in questo 2026 ha deciso di riesumare in una versione ancora più nera, ancora più cattiva.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner porta a Roma il kit da gara migliore di sempre, ma in versione ancora più cattiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: La classifica definitiva dei kit da gara di Jannik Sinner

Roma. Quartiere Aurelio. Shaboo, cocaina e kit da scasso. Ancora controlli dei Carabinieri: 7 arresti e 2 denunceROMA – I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno attuato un servizio coordinato di controllo del territorio nel Quartiere Aurelio,...