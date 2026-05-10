Sinner inizia la missione Roma | domina Ofner e vince all’esordio degli Internazionali

Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria il suo percorso agli Internazionali d’Italia 2026. Nel secondo turno del torneo di Roma, ha affrontato e sconfitto l’austriaco Sebastian Ofner in due set, chiudendo con il punteggio di 6-3, 6-4. La partita si è svolta sabato 9 maggio, e il tennista italiano ha conquistato il passaggio al prossimo turno del Masters 1000.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vince all’esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 al secondo turno del Masters 1000 di Roma. Partita dominata fin dal primo punto da Sinner, che piazza un break per parziale e si prende match e qualificazione. Al prossimo turno l’azzurro sfiderà il vincente della sfida tra Alexei Popyrin, già mattatore di Matteo Berrettini, e Jakub Mensik, che è riuscito a battere proprio Sinner negli ottavi di Doha. Un anno dopo, sul Centrale, tutto sembra uguale, eppure tutto è completamente diverso. Sinner è ancora numero 1, le tribune sono rimaste arancioni, ma Alcaraz non c’è e ogni fantasma è stato scacciato via.🔗 Leggi su Seriea24.it

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