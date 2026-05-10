Sicurezza a Terni | 7 allontanati per spaccio e reati contro il patrimonio

A Terni, sette persone sono state allontanate a seguito di reati legati allo spaccio e al patrimonio. Tra gli episodi, una donna è stata coinvolta nell’uso di un cane contro i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno identificato alcuni degli spacciatori presenti in piazza Solferino. Le operazioni sono state condotte per rafforzare la sicurezza e prevenire ulteriori attività illecite nella zona.

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? Domande chiave Chi è la donna che ha usato un cane contro i carabinieri?. Come sono stati identificati gli spacciatori in piazza Solferino?. Quali oggetti pericolosi sono stati vietati ai soggetti allontanati?. Dove colpiranno i nuovi divieti di accesso per i criminali?.? In Breve 7 fogli di via emessi tra Terni, Orvieto e Giove per tre anni.. 12 avvisi orali con divieto di possedere oggetti offensivi o liquidi infiammabili.. 2 Daspo urbani biennali applicati a una donna sudamericana e un cittadino egiziano.. Interventi mirati in piazza Solferino per contrastare la mala movida e lo spaccio.. Sette persone sono state allontanate per tre anni dalle strade di Terni, Orvieto e Giove dopo un’operazione della divisione anticrimine della questura volta a contrastare lo spaccio e i reati contro il patrimonio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza a Terni: 7 allontanati per spaccio e reati contro il patrimonio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Risse in città e reati contro il patrimonio, due stranieri irregolari al CprLa Polizia di Stato di Carpi ha portato a termine di recente due interventi di allontanamento. Milano banlieue, arrestati 4 giovani tunisini per furto di cellulari su treni, tutti con precedenti per reati contro il patrimonioCondotti negli uffici di polizia per le formalità di rito, uno dei ragazzi avrebbe tentato la fuga, opponendo resistenza e spintonando gli agenti. Argomenti più discussi: Sicurezza, il valore che guida il futuro; Sicurezza a Terni, controlli di Polizia nelle aree cittadine maggiormente sensibili; Assemblea Sindaci Terni: scontro sull’Usl unica e piano fondi per le strade; Acciai Speciali Terni, elezioni al via per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria: TUTTI I CANDIDATI.