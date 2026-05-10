Settimana di caos | 9 settori in sciopero tra voli banche e acqua

Questa settimana si prospettano diversi disagi in diverse città italiane a causa di scioperi in vari settori. Tra martedì e mercoledì si prevedono possibili blocchi totali dell’approvvigionamento idrico in alcune aree, mentre lunedì sono programmati scioperi nel settore dei trasporti aerei che potrebbero causare cancellazioni e ritardi sui voli verso il Sud. Complessivamente, nove settori coinvolti si preparano a fermarsi, creando disagi per cittadini e viaggiatori.

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? Punti chiave Quali città rischiano il blocco totale dell'acqua tra martedì e mercoledì?. Come influiranno i blocchi aerei di lunedì sui viaggi verso il Sud?. Chi sarà colpito dal fermo dei servizi sanitari previsto per il 18?. Dove si concentreranno i disagi per la raccolta rifiuti in tutta Italia?.? In Breve Blocchi aerei 11 maggio: Fiumicino, Ciampino, Malpensa e aeroporti di Palermo e Cagliari.. 12 maggio: rischio mancanza acqua a Castel Volturno e fermo impianti nell'area romana.. 14 e 15 maggio: paralisi trasporti a Novara, Catania, Milano e varie città Busitalia.. 18 maggio: sciopero Usb con fermo ferrovie, autostrade e personale sanitario nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Settimana di caos: 9 settori in sciopero tra voli, banche e acqua ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Notizie correlate Sciopero domani in Italia, caos generale: “A rischio i voli”Il settore del trasporto aereo in Italia si appresta a vivere una giornata di forte turbolenza a causa dello sciopero nazionale proclamato per... Sciopero aerei oggi, caos voli in tutta Italia. E nel weekend tocca ai treni(Adnkronos) – Inizia oggi, giovedì 26 febbraio, una tre giorni di scioperi che coinvolgerà aerei, treni e – in alcune città – anche il trasporto...