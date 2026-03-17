Domani in Italia si terrà uno sciopero generale nel settore dei trasporti aerei, che provocherà disagi e cancellazioni di voli su tutto il territorio. La protesta, prevista per mercoledì 18 marzo 2026, coinvolge lavoratori del settore e si tradurrà in un'interruzione delle operazioni aeroportuali. La giornata si prospetta caratterizzata da un forte caos per i viaggiatori e le compagnie aeree.

Il settore del trasporto aereo in Italia si appresta a vivere una giornata di forte turbolenza a causa dello sciopero nazionale proclamato per mercoledì 18 marzo 2026. Questa mobilitazione, che coinvolge diverse categorie di lavoratori e società di gestione, minaccia di paralizzare o rallentare significativamente le operazioni aeroportuali in tutto il territorio nazionale, con un impatto particolarmente marcato sugli scali del Nord Italia. La protesta nasce da una serie di rivendicazioni sindacali che riguardano il rinnovo dei contratti collettivi, l’adeguamento dei salari al costo della vita e un miglioramento generale delle condizioni normative e operative per il personale che garantisce quotidianamente il funzionamento dei voli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sciopero domani in Italia, caos generale: “A rischio i voli”

Articoli correlati

Sciopero aerei oggi, caos voli in tutta Italia. E nel weekend tocca ai treni(Adnkronos) – Inizia oggi, giovedì 26 febbraio, una tre giorni di scioperi che coinvolgerà aerei, treni e – in alcune città – anche il trasporto...

Sciopero il 18 marzo 2026, a rischio i voli in Italia: gli orari e le fasce di garanzia dell’EnacPer domani, mercoledì 18 marzo, è in programma uno sciopero degli aerei che rischia di creare disagi ai voli in tutta Italia.

Altri aggiornamenti su Sciopero domani

Temi più discussi: Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischio; Sciopero domani 9 marzo, l’Italia dei servizi entra in apnea; Sciopero oggi e settimana nera per chi viaggia: il 9 marzo stop generale, poi treni e voli fino al 18. Le date e le fasce di garanzia; Scioperi, l'11 e il 18 marzo a rischio i trasporti: ecco tutti gli stop del mese.

Sciopero il 18 marzo 2026, a rischio i voli in Italia: gli orari e le fasce di garanzia dell’EnacPer domani, mercoledì 18 marzo, è in programma uno sciopero degli aerei che rischia di creare disagi ai voli in tutta Italia ... fanpage.it

Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischioScatta oggi la mobilitazione generale che interesserà molti comparti, dalla scuola alla sanità fino alla Pubblica Amministrazione. Esclusi i trasporti. Possibili ripercussioni su attività pubbliche e ... tg24.sky.it

Domani una nuova assemblea e un confronto tra gli studenti e il dirigente scolastico dopo lo sciopero di questa mattina - facebook.com facebook

Vertenza Tekne: Fiom Cgil domani in Prefettura, sciopero revocato x.com