Serie D Seccardini | Atletico attenzione ai dettagli

L’Atletico Ascoli si appresta a disputare la semifinale play-off del Girone F di Serie D, in programma questo pomeriggio alle 16 sul campo del Teramo. La squadra arriva da un’ultima partita di campionato disputata una settimana fa, e l’attenzione si concentra sui dettagli in vista di questa sfida decisiva. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le compagini, che cercano di avanzare nella competizione.

L’ Atletico Ascoli si prepara alla semifinale play-off del Girone F di Serie D, che vedrà i bianconeri impegnati questo pomeriggio alle ore 16 sul campo del Teramo a distanza di appena una settimana dall’ultimo confronto di campionato. Una sfida contro un avversario di valore e con due risultati su tre a disposizione degli abruzzesi. Il tecnico Simone Seccardini ha analizzato il momento della squadra, le possibili differenze rispetto alla gara di domenica scorsa e l’importanza di affrontare il match con equilibrio, lucidità e personalità. Mister, affrontate il Teramo a distanza di sette giorni. Che differenze ci saranno rispetto alla gara di domenica? "Il Teramo ritroverà sicuramente due giocatori importanti come Alessandretti e Angiulli, elementi di valore all’interno della loro struttura.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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