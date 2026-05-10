Serie D | numerose conferme in casa biancorossa
Il direttore generale del Terranuova Traiana ha dichiarato che l’obiettivo per la prossima stagione è mantenere la categoria senza dover disputare i playout. Dopo una stagione record in Serie D, la società conferma le proprie intenzioni di proseguire con una squadra stabile e competitiva. La squadra ha già ottenuto diverse conferme tra i giocatori, mentre si prepara a pianificare il futuro in vista del campionato che sta per iniziare.
TERRANUOVA "L’obiettivo per la prossima stagione resta quello di salvarsi senza playout". A dirlo è stato il direttore generale del Terranuova Traiana Simone Finocchi, che dopo l’annata record in serie D dei biancorossi prende già di mira il prossimo campionato. E lo fa confermando il target della stagione appena conclusa: salvezza evitando la lotteria degli spareggi. Il dirigente è operativo dal momento in cui è finita l’ultima partita al Matteini per programmare il futuro con qualche settimana d’anticipo rispetto agli anni passati. "In cuor mio – ha detto – sentivo che il Terranuova avrebbe potuto fare una buona stagione, ma pensavo al raggiungimento dei 40 punti per ottenere la salvezza diretta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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