Serie D | numerose conferme in casa biancorossa

Il direttore generale del Terranuova Traiana ha dichiarato che l’obiettivo per la prossima stagione è mantenere la categoria senza dover disputare i playout. Dopo una stagione record in Serie D, la società conferma le proprie intenzioni di proseguire con una squadra stabile e competitiva. La squadra ha già ottenuto diverse conferme tra i giocatori, mentre si prepara a pianificare il futuro in vista del campionato che sta per iniziare.

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