Serie A Milan-Atalanta 0-2 | Zappacosta affonda il Diavolo
Nella partita di Serie A, l’Atalanta ha battuto il Milan con il punteggio di 2-0. Zappacosta ha segnato il secondo gol degli ospiti, dopo aver già realizzato il primo. La squadra di Raffaele Palladino ha così conquistato i tre punti contro il Milan guidato da Massimiliano Allegri. La gara si è conclusa con il successo della formazione bergamasca, che ha ottenuto la vittoria in trasferta.
L'Atalanta raddoppia al 29' minuto del match contro il Milan, valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A 20252026. Ecco il racconto del gol di Davide Zappacosta. L'Atalanta costruisce dalla destra. Tutto parte dalla qualità di De Ketelaere: l'ex della partita serve Krstovic, che riceve spalle alla porta in area di rigore. L'attaccante montenegrino difende la posizione e allarga su Zappacosta, che si era inserito alle spalle di Gabbia. L'esterno nerazzurro si trova a tu per tu con Maignan e la piazza con freddezza. Il Milan è sotto 2-0 a San Siro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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