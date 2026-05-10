Serie A Milan-Atalanta 0-2 | Zappacosta affonda il Diavolo

Nella partita di Serie A, l’Atalanta ha battuto il Milan con il punteggio di 2-0. Zappacosta ha segnato il secondo gol degli ospiti, dopo aver già realizzato il primo. La squadra di Raffaele Palladino ha così conquistato i tre punti contro il Milan guidato da Massimiliano Allegri. La gara si è conclusa con il successo della formazione bergamasca, che ha ottenuto la vittoria in trasferta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui