Scuola Giovani con grandi esperienze

Nelle scuole di Forlì si stanno svolgendo diverse iniziative, coinvolgendo sia le scuole elementari che gli istituti superiori. Alla scuola elementare ‘Dante Alighieri’, la classe quinta A ha vinto la dodicesima edizione del concorso ‘Scrittori di Classe’, promosso da un’associazione di distribuzione alimentare. Il racconto scritto dalla classe è stato pubblicato come libro e distribuito in tutta Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nelle scuole forlivesi si moltiplicano le iniziative, dalle elementari agli istituti superiori. Alle elementari ‘Dante Alighieri’ la 5ª A ha vinto la 12ª edizione di ‘ Scrittori di Classe ’, iniziativa promossa da Cia-Conad, con un racconto trasformato in un libro distribuito in tutta Italia. Il concorso ha coinvolto oltre 8mila scuole, chiedendo agli studenti di ideare un soggetto cinematografico ispirato ai personaggi Disney e Pixar. Gli elaborati vincitori sono stati raccolti nel volume ‘A scuola di talento’, disponibile nei punti vendita Conad fino al 3 giugno. "Dal 2012 – spiega Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad – è stato possibile donare alle scuole 380mila premi tra attrezzature informatiche e materiali didattici per un valore di oltre 45 milioni di euro".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola Giovani con grandi esperienze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Life changing USO tour experience iambeaststudios Notizie correlate Scala, scuola di balletto: "I nostri giovani allievi hanno grandi sogni""Ho sentito, ad un certo punto della mia vita, che dovevo trasmettere le mie esperienze di ballerina scaligera, all’Ater, ai giovani allievi. Grado, estate 2026: grandi eventi, musica, enogastronomia ed esperienze diffuseSarà un’estate intensa, diffusa e pensata per valorizzare la località in tutte le sue sfaccettature.