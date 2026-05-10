Un incidente si è verificato sulla strada statale 106 nei pressi di Strongoli, provocando un ferito e il blocco del traffico. Secondo quanto riferito, le due vetture sono entrate in collisione, ma non sono disponibili dettagli sui contatti tra i veicoli. Il conducente coinvolto è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni cliniche non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

? Punti chiave Come sono avvenuti i contatti tra le due auto coinvolte?. Quali sono le condizioni cliniche del conducente trasportato in ospedale?. Perché quel tratto della 106 è considerato così pericoloso?. Chi dovrà stabilire le responsabilità precise del brutto incidente?.? In Breve Incidente avvenuto ieri intorno alle 18:30 presso l'azienda Biomasse.. Vigili del Fuoco di Crotone e Anas hanno gestito l'area.. Traffico bloccato con senso alternato per circa un'ora.. Polizia Stradale effettua rilievi per ricostruire la dinamica tra le due auto.. Un uomo è finito in ospedale dopo lo scontro tra due auto avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 106, nei pressi dell’azienda Biomasse vicino a Strongoli Marina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro sulla 106 vicino Strongoli: un ferito e traffico bloccato

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