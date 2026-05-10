Scegliere non accumulare | la nuova etica del vintage

Negli ultimi anni si osserva un cambiamento nel modo di approcciarsi alla moda, con un crescente interesse verso il vintage e il riuso dei capi. La produzione rapida di nuovi modelli ha portato a un’accelerazione nelle scelte di acquisto, che spesso vengono fatte senza riflettere sulle conseguenze o sul valore dei vestiti. Questa tendenza sta portando molte persone a preferire pezzi di seconda mano, puntando sulla qualità e sulla durata invece che sulla novità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La velocità con cui la moda contemporanea immette nuovi capi sul mercato ha trasformato l’acquisto in un gesto automatico, spesso svuotato di intenzione. Collezioni che si susseguono senza pausa alimentano un flusso continuo, in cui il valore sembra coincidere con la quantità e la durata si.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vintage e artigianato al MAXXI: la nuova Domenica Vintage? Cosa scoprirai Cosa troverai tra i due piani espositivi del MAXXI? Come cambierà l'acquisto di un oggetto grazie al contatto con l'artigiano? Quali... Comprare meno, scegliere meglio: il nuovo volto del vintageIn un momento in cui la moda sembra correre sempre più veloce, nel mondo del vintage si fa spazio un nuovo approccio che sceglie deliberatamente di... Argomenti più discussi: IHG lancia la promo estiva: scegli tra 2.000 punti ogni 2 notti o 8.000 punti ogni 4 notti; Gli abiti vintage venduti al chilo tornano a Piediripa tra continuità e relazione con il territorio; Martedì 5 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Felpe primavera 2026: i modelli su cui puntare per rinnovare il guardaroba.