San Marino show a Collecchio | Martini super I Titani dominano blindata la vetta del girone

Nel match tra San Marino e Collecchio, la squadra ospite ha vinto con un punteggio di 11 a 0. Il risultato si è deciso con una prestazione dominante da parte dei Titani, che hanno mantenuto la vetta del girone. Tra i protagonisti, Martini ha segnato un gol e ha avuto un buon rendimento complessivo, mentre altri giocatori hanno contribuito con diverse azioni offensive. La partita si è svolta nel rispetto delle regole e senza incidenti.

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collecchio 0 san marino 11 SAN MARINO: Guevara (Magnani 01) ec (13), Antonia es (05), Martini 1b (25), Pieternella (Gregorini 01) dh (34), Diaz ed (03), Angulo (Lo. Di Raffaele 12) 2b (12), Colmenares r (15), Marlin ss (24), Di Fabio 3b (25). COLLECCHIO: Alfieri 2b (14), Mantovani ec (04), Sanchez (Pavarani 01) ss (03), Pasotto (Mordacci) es (02), Pomponi 3b (04), Padilla ed (14), Sorrentino r (23), Acerbi 1b (13), Trolli dh (03). San Marino: 120 005 012 = 11 bv 13 e 0 Collecchio: 000 000 000 = 0 bv 4 e 1 Lanciatori: Palumbo (W) rl 5, bvc 2, bb 1, so 8, pgl 0; Lu. Di Raffaele (r) rl 3, bvc 2, bb 0, so 7, pgl 0; Artitzu (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0; Carnevale (L) rl 5.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Marino show a Collecchio: Martini super. I Titani dominano, blindata la vetta del girone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Baseball serie A Gold. San Marino si mette alla prova a CollecchioI campioni d’Italia del San Marino Baseball sono stretti tra la necessità di tornare pienamente in salute e una classifica che sorride. San Marino sfida il Grosseto: i Titani puntano al record a Serravalle? Cosa sapere San Marino e Grosseto si affrontano oggi a Serravalle per il doppio confronto.