Il 30 marzo 2026, durante il Lunedì Santo della Settimana Santa, la Chiesa celebra San Giovanni Climaco, monaco e abate del Sinai, come ricordato nel Martirologio. La sua figura è considerata tra le più autorevoli nell’ambito dell’ascesi cristiana.

Oggi, lunedì 30 marzo 2026, Lunedì della Settimana Santa, la Chiesa ricorda nel Martirologio San Giovanni Climaco, monaco e poi abate del Sinai, tra le voci più autorevoli dell’ascesi cristiana. Nato attorno al 579 e morto verso il 649, Giovanni abbracciò presto la vita monastica al monastero del Sinai. Visse a lungo in eremitaggio, dedicandosi alla preghiera e allo studio, quindi fu chiamato a guidare la comunità come egumeno (abate). Dalla sua esperienza personale nacque un insegnamento capace di orientare generazioni di monaci e fedeli. La sua opera più celebre è la Scala del Paradiso (Klimax), un trattato in trenta “gradini” che descrive il cammino di conversione: dalla rinuncia e obbedienza all’ umiltà, dal discernimento alla preghiera del cuore, fino alla pace interiore e alla carità, vertice della vita cristiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Giovanni Climaco, abate del Sinai: santo del giorno 30 marzo (Lunedì Santo)

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