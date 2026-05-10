Recentemente, sono stati segnalati blocchi economici che coinvolgono il settore sanitario, con ripercussioni sulla sicurezza del personale. In particolare, si evidenzia come il blocco dei fondi abbia influito sulla salute fisica degli infermieri, mettendo a rischio le condizioni di lavoro. Inoltre, si segnala che la gara d'appalto approvata nel 2023 risulta ancora in sospeso, senza aver avviato le procedure di assegnazione.

? Punti chiave Come influisce il blocco dei fondi sulla salute fisica degli infermieri?. Perché la gara d'appalto approvata nel 2023 è rimasta ferma?. Chi deve rispondere della violazione dello Statuto dei Lavoratori?. Quali azioni intraprenderà la Regione per sbloccare gli acquisti urgenti?.? In Breve Delibera n. 202300933 del 24 settembre 2023 approvata ma gara d'appalto bloccata.. Tribunale del Lavoro di Potenza emette decreto n. 24842025 R.G. contro l'Azienda.. Sindacato FIALS rivolge appello formale all'Assessore alla Salute Cosimo Latronico.. Mancanza di barelle, sollevatori e scivoli nei reparti dell'A.O.R. San Carlo.. La sicurezza degli operatori presso l’A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Carlo: blocchi economici mettono a rischio la sicurezza del personale

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