Sampdoria rivoluzione in vista | spunta Neestrup per la panchina blucerchiata

Dopo aver raggiunto la salvezza, la società della Sampdoria sta valutando un cambio in panchina e avrebbe individuato un profilo internazionale come possibile nuovo allenatore. Tra le opzioni considerate c’è un tecnico di nazionalità danese, con esperienze in club europei. La scelta mira a rappresentare un nuovo inizio per la squadra, che già pensa alle prossime sfide di campionato.

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