Roma tra caos e plusvalenze | il bivio di Gasperini

Roma si prepara alla partita contro il Parma in un momento caratterizzato da tensioni all’interno della gestione societaria. La squadra si sta concentrando sull’impegno in campo, mentre dietro le quinte si susseguono cambiamenti e discussioni relative alle strategie di mercato e alle plusvalenze. La situazione interna rimane complessa e influenzata da diversi fattori che coinvolgono la dirigenza e le decisioni prese nelle ultime settimane.

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La Roma si approccia alla sfida decisiva di Parma immersa in un clima di profonda incertezza societaria, dove le questioni di campo sembrano quasi soccombere dinanzi a un assetto dirigenziale in totale ebollizione. Come analizzato dal Corriere della Sera, il centro sportivo di Trigoria è oggi il teatro di un paradosso gestionale: un uomo solo al comando, Gian Piero Gasperini, e un’area sportiva di fatto svuotata di potere. Sebbene Ricky Massara ricopra ancora ufficialmente la carica di Direttore Sportivo con un contratto valido fino al 2028, la sua figura appare ormai delegittimata sia nei fatti che nelle parole del tecnico, lasciando un vuoto che i Friedkin colmano affidandosi a consiglieri esterni.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roma prima, tanti miglioramenti nella squadra di Gasperini Notizie correlate Calciomercato Roma, rivoluzione Gasperini: 80 milioni di plusvalenzeLa Roma si prepara a una metamorfosi radicale sotto l’egemonia totale di Gian Piero Gasperini. Roma-Malen: Il bivio del riscatto tra l’entusiasmo di Gasperini e i conti dell’Aston VillaArrivato quasi in punta di piedi, Donyell Malen ha impiegato pochissimo tempo a ribaltare le gerarchie e le prospettive della Roma.