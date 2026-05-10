Roma nord | droga nascosta nel vano motore in un contenitore calamitato
A Roma nord, gli agenti della polizia locale hanno arrestato un giovane di 31 anni di nazionalità colombiana, trovato con droga nascosta nel vano motore dell’auto. La sostanza stupefacente era contenuta in un contenitore calamitato, celato all’interno del veicolo. L’uomo è stato fermato durante un controllo e portato in commissariato. La perquisizione ha portato al sequestro della droga e alla conseguente detenzione dell’arrestato.
Trasportava la droga in un contenitore calamitato nascosto nell'auto. Un ragazzo di 31 anni, di nazionalità colombiana, arrestato a Roma nord dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale.Controllo al Foro ItalicoL’intervento è scattato nei pressi dello Stadio Olimpico, durante uno dei posti.🔗 Leggi su Romatoday.it
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