Da anni si parla di un piano per contenere la presenza dei cinghiali nella città, realizzato in collaborazione con la Regione. Il progetto mira a ridurre il numero di questi animali, coinvolgendo diverse strategie di gestione. La discussione pubblica si ripete periodicamente, senza ancora essere arrivata a una soluzione definitiva. La questione riguarda sia aspetti di sicurezza sia di tutela ambientale.

Se ne discute ciclicamente da anni: il piano, fatto con la Regione, prevede di ridurre la presenza dei cinghiali di almeno il 60 per cento La regione Lazio ha stretto un accordo con il comune di Roma per ridurre la presenza dei cinghiali nelle zone urbane della città. L’accordo era stato annunciato settimane fa, ma ora la Regione lo ha formalmente approvato: prevede varie misure per perlustrare le zone più popolate di cinghiali della città per rimuoverli, narcotizzandoli o catturandoli con delle trappole. Della presenza dei cinghiali a Roma si parla da anni, più o meno intensamente a seconda della percezione del problema: periodicamente circolano foto di cinghiali – da soli o in branco – in zone cittadine, come le aiuole che dividono le strade o proprio per strada.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Roma ha un piano per i cinghiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Eur: avvistato un branco di cinghiali in via Cesare Pavese

Notizie correlate

Cinghiali nel cuore di Ascoli: piano d’urgenza per fermare l’invasioneL’amministrazione di Ascoli Piceno sta pianificando un intervento coordinato per gestire l’aumento degli avvistamenti di cinghiali tra il centro...

Campobasso: 70mila cinghiali minacciano la città, ecco il piano d’azioneLa presenza massiccia di cinghiali nelle aree urbane di Campobasso ha innescato una risposta istituzionale coordinata tra Comune e Regione.

Argomenti più discussi: Il dipartimento Urbanistica accoglie 60 nuovi assunti. Si occuperanno di piani di zona e permessi di costruire; Sito Istituzionale | Carta di Identità: come sostituire il documento cartaceo; Emergenza casa: al Parlamento UE il piano della Commissione; Roma: Giunta Capitolina adotta il Piano di utilizzazione degli arenili.