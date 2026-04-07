Cinghiali nel cuore di Ascoli | piano d’urgenza per fermare l’invasione

Nel centro di Ascoli Piceno si sono registrati numerosi avvistamenti di cinghiali, che preoccupano cittadini e amministratori. Di fronte a questa situazione, l’amministrazione comunale ha deciso di attuare un piano d’intervento urgente volto a contenere l’invasione degli animali. La proposta prevede un intervento coordinato tra le autorità locali e le forze di polizia, con l’obiettivo di garantire una gestione rapida ed efficace. La minoranza consiliare ha criticato i tempi di risposta finora adottati.

L’amministrazione di Ascoli Piceno sta pianificando un intervento coordinato per gestire l’aumento degli avvistamenti di cinghiali tra il centro urbano e le frazioni, a seguito delle rimprovere della minoranza consiliare circa i tempi di risposta. La preoccupazione dei residenti è cresciuta a causa della frequenza con cui questi animali si presentano vicino alle abitazioni. Un esempio concreto di questa invasione è stato documentato domenica 22 marzo, quando alcuni esemplari sono stati fotografati proprio nell’area del parcheggio situata dietro al Tribunale. Il fenomeno non riguarda solo i margini della città, ma ha colpito zone centralissime. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinghiali nel cuore di Ascoli: piano d’urgenza per fermare l’invasione Leggi anche: Invasione di cinghiali: attaccata una persona Peste suina: 700 cinghiali abbattuti in due anni per fermare il virusDue anni di lotta contro la Peste Suina Africana hanno l’Ente Parchi del Ducato abbattere oltre 700 cinghiali nelle aree protette tra il 2024 e oggi,... Temi più discussi: Fabriano, quattro grossi cinghiali a spasso per il centro storico: i passanti, allarmati, si nascondono nei negozi; Fabriano / Cinghiali in città, chiesto provvedimento ad enti competenti; A volte ritornano: una coppia di cinghiali si fa vedere dopo settimane di assenza; Cinghiali del San Francesco, gli animalisti portano la protesta sotto il Comune: corteo a Rapallo il 18 aprile -. Fontana Vecchia si sveglia con 11 cuccioli di cinghialiUno, due, fino a contare 11 cuccioli di cinghiali. Dal pelo fulvo striato, con cinque strisce longitudinali chiare, bianche giallastre. Chi li ha visti dai balconi di casa a Fontana Vecchia questa mat ... rainews.it Cinghiali a spasso: coprifuoco in centroIl coprifuoco a Fabriano ora lo dettano i cinghiali. L’ultimo avvistamento risale a sabato sera in via Balbo, dove cinque esemplari di taglia imponente sono stati immortalati mentre sfilavano con estr ... ilrestodelcarlino.it Cinghiali giocano a palla I cinghiali sono animali innocui e pacifici. Sono vittime delle bugie della lobby dei cacciatori! Se costretti, attaccano solo per difendersi ma, potendo, preferiscono scappare. Mamma cinghiale, come tutte le mamme, difende i suoi pic - facebook.com facebook