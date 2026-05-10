Roma folle al Tardini | Malen travolge il Parma al 101° minuto

La partita tra Roma e Parma si è conclusa con una vittoria della squadra ospite al minuto 101, grazie a un rigore causato da un fallo in area. Durante il secondo tempo supplementare, la Roma ha segnato due gol negli ultimi minuti, rimontando il risultato e portandosi in vantaggio. La rete decisiva è arrivata proprio dal tiro dal dischetto, che ha permesso a Malen di mettere a segno il gol della vittoria.

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? Domande chiave Come ha fatto la Roma a ribaltare due gol negli ultimi minuti?. Chi ha causato il rigore decisivo per Malen al minuto 101?. Perché la combinazione Dybala-Malen-Soulé ha scatenato dinamiche così imprevedibili?. Quali sono le conseguenze di questa vittoria per la Champions League?.? In Breve Gol di Strefezza e Mandela Keita hanno portato il Parma in vantaggio temporaneo.. Rensch segna al minuto 94 su calcio d'angolo dopo contatto con Mancini.. La vittoria in trasferta tiene la Roma in corsa per la Champions League.. Assenze di Pellegrino, Zaragoza, Dovbyk e Ferguson hanno condizionato la rosa giallorossa.. Donyell Malen ha trasformato un pareggio imminente in una vittoria per la Roma al minuto 101, permettendo ai giallorossi di conquistare tre punti cruciali allo Stadio Ennio Tardini di Parma questo 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma folle al Tardini: Malen travolge il Parma al 101° minuto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Parma Roma 2-3: pazza rimonta dei giallorossi al Tardini, decide un rigore di Malen al 101?! Cosa è successodi Luca FiorettiParma Roma finisce con una rimonta giallorossa che complica i piani della Juve, decisa a chiudere la pratica per l’Europa in anticipo... Partita folle al Tardini: 3-2 per la Roma al 100', Parma furiosoVittoria rocambolesca della Roma, che batte 3-2 in trasferta il Parma in pieno recupero nel match valido per la 36a giornata di Serie A e resta in... Si parla di: Tutte le notizie di calcio in Diretta; Parma-Roma, dalla doppietta di Batistuta alla pennellata di Soulé: i precedenti.