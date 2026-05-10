Rizza proposta di legge in Regione | Villafranca punta all’unione

In Regione è stata presentata una proposta di legge che riguarda l’unificazione di tre comuni, tra cui Villafranca. La proposta mira a modificare i servizi offerti ai residenti e a superare le attuali divisioni amministrative. La frammentazione territoriale ha finora rappresentato un ostacolo per la pianificazione urbanistica, creando difficoltà nel coordinare interventi e progetti di sviluppo. La questione riguarda direttamente i cittadini che vivono in queste aree.

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? Domande chiave Come cambieranno i servizi per chi vive oggi tra i tre comuni?. Perché la frammentazione attuale blocca la pianificazione urbanistica della zona?. Chi dovrà decidere definitivamente sul destino di Rizza dopo il deposito?. Quando i cittadini saranno chiamati a votare per l'unificazione territoriale?.? In Breve Sondaggio del 2023 coinvolge 1.139 residenti per l'unificazione territoriale.. Progetto mira a superare la divisione tra Villafranca, Verona e Castel d'Azzano.. Referendum consultivo previsto dopo l'esame del progetto da parte della Regione Veneto.. Obiettivo è risolvere le criticità urbanistiche e la gestione dei servizi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rizza, proposta di legge in Regione: Villafranca punta all’unione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Depositata proposta di legge in Regione per l'unificazione di RizzaÈ stata ufficialmente depositata nel Consiglio regionale del Veneto la proposta di legge per la variazione delle circoscrizioni comunali. Rizza verso l'unificazione sotto Villafranca: approvata la delibera a VeronaIl consiglio comunale del capoluogo ha dato il via libera al ridisegno dei confini per superare la frammentazione amministrativa della frazione Ieri,...