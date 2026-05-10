Ritmica | trionfo azzurro in Polonia Elodie Godioz guida il podio

In una competizione di ritmica in Polonia, l'atleta italiana ha conquistato il primo posto, guidata da alcune compagne di squadra che hanno contribuito alla vittoria. Il trio italiano è riuscito a superare le concorrenti locali, mettendo in mostra una buona performance complessiva. La gara si è conclusa con il trionfo dell'Italia, mentre l'atleta in prima posizione è stata Elodie Godioz.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono le compagne che hanno aiutato Elodie a vincere?. Come ha fatto il trio italiano a superare le padrone di casa?. Quale errore tecnico ha impedito a Elodie il primato assoluto alla palla?. Cosa cambierà questo podio per il futuro della ginnasta valdostana?.? In Breve Flavia Cassano terza al cerchio e Veronica Zappaterreni terza al nastro.. Spela Alenka Mohar e Simona Ravaioli hanno guidato la squadra nazionale.. Elodie Godioz è convocata per i Campionati Europei di fine mese.. Punteggio complessivo azzurro di 95.40 contro il 94.75 delle polacche.. La ginnasta Elodie Godioz conquista il primo posto nel concorso Junior Team dell’VIII Gdynia Rhythmic Stars in Polonia, guidando la squadra nazionale italiana con un punteggio complessivo di 95.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritmica: trionfo azzurro in Polonia, Elodie Godioz guida il podio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Karate, Martellini scalda il podio in Spagna: trionfo azzurro a La Coruña? Cosa sapere Nicholas Martellini conquista il terzo posto nel kumite +84 kg a La Coruña. Milano Cortina: Italia sul podio! 30 medaglie, un trionfo azzurro.Alla vigilia della chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la squadra azzurra ha raggiunto un traguardo significativo,...