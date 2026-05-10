Durante la puntata di Verissimo, gli ex concorrenti di Amici, tra cui Riccardo Stimolo, hanno condiviso le loro esperienze personali. Tra gli argomenti trattati, Stimolo ha parlato di omofobia e di temi legati all’amore, affrontando le proprie opinioni e vissuti. Gli altri ospiti, Alex Calu e Gabriele Gard, si sono uniti alla discussione, offrendo ulteriori spunti sulla loro storia e sulle sfide affrontate.

Nel consueto appuntamento di Verissimo, gli ex concorrenti di Amici Alex Calu, Gabriele Gard e Riccardo Stimolo si sono raccontati. Dopo l’uscita dal programma, i ragazzi hanno parlato delle loro esperienze e delle sfide affrontate. Stimolo ha affrontato il tema dell’omofobia, scusandosi per le sue frasi passate e riflettendo sull’amore. Anticipazioni Amici 25, Semifinale del Serale del 9 maggio: ospiti, sfide, eliminati e finalisti Alex Calu e il bullismo: una storia di resilienza. Alex Calu, ballerino di 19 anni, ha condiviso la sua esperienza con il bullismo. Ha ringraziato i suoi genitori per i sacrifici fatti per supportarlo. Calu ha detto: “Devo tantissimo a loro, hanno sempre creduto in me e nei miei sogni”.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Riccardo Stimolo parla di omofobia e amore a Verissimo

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