Riccardo Stimolo parla di omofobia e amore a Verissimo

Da anticipazionitv.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di Verissimo, gli ex concorrenti di Amici, tra cui Riccardo Stimolo, hanno condiviso le loro esperienze personali. Tra gli argomenti trattati, Stimolo ha parlato di omofobia e di temi legati all’amore, affrontando le proprie opinioni e vissuti. Gli altri ospiti, Alex Calu e Gabriele Gard, si sono uniti alla discussione, offrendo ulteriori spunti sulla loro storia e sulle sfide affrontate.

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Nel consueto appuntamento di Verissimo, gli ex concorrenti di Amici Alex Calu, Gabriele Gard e Riccardo Stimolo si sono raccontati. Dopo l’uscita dal programma, i ragazzi hanno parlato delle loro esperienze e delle sfide affrontate. Stimolo ha affrontato il tema dell’omofobia, scusandosi per le sue frasi passate e riflettendo sull’amore. Anticipazioni Amici 25, Semifinale del Serale del 9 maggio: ospiti, sfide, eliminati e finalisti Alex Calu e il bullismo: una storia di resilienza. Alex Calu, ballerino di 19 anni, ha condiviso la sua esperienza con il bullismo. Ha ringraziato i suoi genitori per i sacrifici fatti per supportarlo. Calu ha detto: “Devo tantissimo a loro, hanno sempre creduto in me e nei miei sogni”.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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