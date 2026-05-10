Repubblica | Napoli al match point Champions E Conte ritrova i suoi titolarissimi
Il Napoli si prepara ad affrontare un momento decisivo della stagione, con quasi tutti i titolari a disposizione dopo un periodo di assenze. L'allenatore ha potuto contare su una formazione quasi al completo per le prossime partite di Champions League, avvicinandosi al momento clou della competizione. La squadra si presenta così con tutte le carte in regola per affrontare la sfida più importante dell’anno.
"> Il Napoli ritrova finalmente il gruppo quasi al completo nel momento più importante della stagione. Alla vigilia della sfida contro il Bologna, decisiva per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League, Antonio Conte può sorridere guardando un’infermeria praticamente svuotata. Lo racconta Pasquale Tina su Repubblica, sottolineando come il ritorno dei titolari rappresenti la fotografia perfetta della rinascita azzurra dopo mesi complicatissimi sul piano fisico. Secondo quanto riportato da Pasquale Tina su Repubblica, l’unico vero indisponibile resta David Neres, ancora non al meglio, mentre Lukaku viene ormai considerato fuori dal progetto tecnico.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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