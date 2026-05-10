Report stasera in tv la nuova puntata | le anticipazioni e i servizi

Stasera in tv va in onda una nuova puntata di “Report”, prevista per domenica 10 maggio in prima serata su Rai 3. Il programma include inchieste che spaziano dalla sanità privata alle grandi operazioni immobiliari, fino al settore dell’energia eolica e al conflitto in Medio Oriente. La trasmissione propone servizi che affrontano temi di attualità e di interesse pubblico, destinati a suscitare discussioni tra il pubblico.

Dalla sanità privata alle grandi operazioni immobiliari, passando per il business dell’energia eolica e il conflitto in Medio Oriente: la nuova puntata di “Report”, in onda domenica 10 maggio in prima serata su Rai 3, propone inchieste delicate e temi destinati a far discutere. Con tanto di.🔗 Leggi su Today.it

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Report, stasera in tv una nuova puntata le anticipazioni e i servizi

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