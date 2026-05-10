Renegade - Un osso troppo duro | il legame con Lo chiamavano Trinità che solo i fan hanno notato

Da movieplayer.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna in prima serata su Cine34 il film con Terence Hill del 1987 nato da un'idea dello stesso attore: una versione moderna di Trinità come rivelano alcuni dettagli. Un tuffo nel cuore dell'America selvaggia e polverosa. La prima serata di Cinem34 ci regala la (re)visione di Renegade - Un osso troppo duro pellicola di Enzo Barboni del 1987 interpretata da Terence Hill. Il film, nato da un'idea dello stesso attore, che ne ha firmato il soggetto insieme a Marco Barboni, Sergio Donati e Steven Siebert, vede Hill nei panni di Renegade Luke, un piccolo truffatore che attraversa gli USA a bordo di una jeep con il suo cavallo Joe finché non si trova costretto a doversi occupare di un adolescente di nome Matt.🔗 Leggi su Movieplayer.it

renegade un osso troppo duro il legame con lo chiamavano trinit224 che solo i fan hanno notato
© Movieplayer.it - Renegade - Un osso troppo duro: il legame con Lo chiamavano Trinità che solo i fan hanno notato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FILM - RENEGADE un osso troppo duro

Video ? FILM - RENEGADE un osso troppo duro

Notizie correlate

Leggi anche: Le chiamavano Trinità: tre hypercar che hanno segnato gli anni 2010

Le chiamavano Trinità: le tre hypercar che hanno segnato gli anni 2000Nel precedente episodio avevamo parlato della Trinità delle hypercar che hanno segnato gli anni 2010.

Argomenti più discussi: STASERA SU MEDIASET; I film da vedere in TV dal 4 al 10 maggio 2026; Guida tv domenica 10 maggio: cosa vedere stasera in tv; Il Trailer Ufficiale del Film di Rob Reiner, con Michael Douglas e Annette Bening.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web