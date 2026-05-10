Torna in prima serata su Cine34 il film con Terence Hill del 1987 nato da un'idea dello stesso attore: una versione moderna di Trinità come rivelano alcuni dettagli. Un tuffo nel cuore dell'America selvaggia e polverosa. La prima serata di Cinem34 ci regala la (re)visione di Renegade - Un osso troppo duro pellicola di Enzo Barboni del 1987 interpretata da Terence Hill. Il film, nato da un'idea dello stesso attore, che ne ha firmato il soggetto insieme a Marco Barboni, Sergio Donati e Steven Siebert, vede Hill nei panni di Renegade Luke, un piccolo truffatore che attraversa gli USA a bordo di una jeep con il suo cavallo Joe finché non si trova costretto a doversi occupare di un adolescente di nome Matt.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Renegade - Un osso troppo duro: il legame con Lo chiamavano Trinità che solo i fan hanno notato

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FILM - RENEGADE un osso troppo duro

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