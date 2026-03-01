Le chiamavano Trinità | le tre hypercar che hanno segnato gli anni 2000

Le Trinità sono tre hypercar che hanno definito gli anni 2000, portando innovazioni e prestazioni senza precedenti nel mondo delle auto sportive. Queste vetture sono state protagoniste di importanti eventi e hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Ognuna di esse ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama automobilistico di quel periodo.

Nel precedente episodio avevamo parlato della Trinità delle hypercar che hanno segnato gli anni 2010. Un terzetto di vetture che puntavano tutte sulla medesima tecnologia, l'ibridizzazione, per compiere un salto quantico dal punto di vista prestazionale. La storia è invece ben diversa quando si tratta delle loro dirette antenate, le più veloci, prestanti e desiderabili hypercar degli anni 2000. Per affermarsi nell'olimpo dell'automobilismo, infatti, in Ferrari, Porsche e Bugatti si è deciso di seguire tre approcci nettamente distinti, che hanno portato alla nascita di un terzetto tanto leggendario quanto eterogeneo.