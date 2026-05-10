Nella giornata di ieri, lo stadio della squadra locale si è presentato completamente vuoto, mentre gli ultrà hanno manifestato il loro disappunto contestando duramente le decisioni della società. La protesta si è concentrata contro i dirigenti, in particolare contro due figure chiave, senza che la vittoria ottenuta in campo abbia portato a un allentamento delle tensioni. La situazione ha portato a un confronto acceso tra i sostenitori e i rappresentanti della squadra.

? Punti chiave Perché la vittoria in campo non ha fermato la protesta in Corso?. Chi ha scatenato la tensione tra gli ultrà e la dirigenza?. Come influirà il legame tra politica e club sul futuro reggino?. Chi si assumerà la responsabilità del vuoto lasciato da Ballarino e Brunetti?.? In Breve Manifestazione degli ultrà in Corso Garibaldi e Piazza Italia il 10 maggio 2026.. Candidato sindaco Gianni Latella si contrappone alla dirigenza durante il corteo cittadino.. Ritorno al passato del conflitto tra Brunetti e Latella nel Salone dei Lampadari.. Modello gestionale della proprietà ritenuto fallimentare dopo tre anni di attività.. A Reggio Calabria la domenica 10 maggio 2026 si è conclusa con un silenzio assordante tra gli spalti dello stadio, mentre lungo il Corso Garibaldi esplodeva la rabbia degli ultrà contro Ballarino e Brunetti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggina: stadio deserto e rabbia degli ultrà contro Ballarino e Brunetti

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