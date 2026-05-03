Durante la partita, i tifosi della Curva Sud hanno espresso il proprio dissenso con grida di protesta rivolte a Ballarino, mentre il giocatore Fofana ha segnato un gol per la Reggina. La reazione dei sostenitori si è concentrata nel momento in cui Fofana ha realizzato la rete, con cori e urla di dissenso indirizzati a Ballarino. La protesta dei tifosi ha coinvolto anche altre parti dello stadio, creando un clima carico di tensione.

? Cosa scoprirai Perché la Curva Sud ha scelto proprio il gol di Fofana?. Come ha reagito Ballarino alle urla dei tifosi durante il match?. Chi dovrà gestire il rapporto tra ultras e proprietà nei prossimi giorni?. Quali conseguenze avrà questo distacco sulla gestione futura del club?.? In Breve Mungo raddoppia al ventesimo minuto sfruttando un rilancio di Fofana.. Vittorie locali per Savoia e Nissa nella domenica 3 maggio 2026.. Ultras chiedono la liberazione della società durante la sfida del 3 maggio.. Al decimo minuto della sfida del 03 maggio 2026, nel momento esatto in cui Fofana ha segnato il primo gol stagionale per la Reggina, gli ultras sono entrati nel settore della Curva Sud scatenando proteste contro Ballarino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggina: gol di Fofana e Curva Sud contro Ballarino, grida di dissenso

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