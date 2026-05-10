Real Altofoglià trionfa ad Acqualagna | doppietta di Tombini e scudetto

Ad Acqualagna, la squadra Real Altofoglià ha ottenuto una vittoria importante, con un risultato che ha visto protagonista un giocatore che ha segnato due reti. La prima rete è arrivata grazie a un’azione ben orchestrata, mentre la seconda è stata il risultato di un contropiede rapido. Nella seconda metà, un altro giocatore ha segnato un gol che ha permesso alla squadra avversaria di ridurre lo svantaggio, ma non è stato sufficiente per evitare la sconfitta.

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? Punti chiave Come ha fatto Tombini a segnare due reti decisive?. Quale azione ha permesso ad Aguzzi di accorciare le distanze?. Perché Cappelli ha scelto di schierare i supplenti in campo?. Cosa cambierà nella gestione del gruppo dopo questo scudetto?.? In Breve Gol di Tombini al 4' e al 66' su assist di Ricci.. Aguzzi segna all'85' dopo rimpallo causato dall'inserimento di Gigliucci.. Cappelli schiera Poggiaspalla, Cencioni e Ciampiconi per premiare i sostituiti.. Arbitro Urbinati di Pesaro dirige la sfida tra le due formazioni.. Il Real Altofoglià ha conquistato la vittoria per 2 a 1 sul campo dell’Acqualagna, siglando un risultato che permette alla Falco di festeggiare il titolo del campionato davanti al proprio pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Real Altofoglià trionfa ad Acqualagna: doppietta di Tombini e scudetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oaktree festeggia lo scudetto, colpo ad effetto dal Real: non è Nico PazBernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Accademia Mazzarinese trionfa: doppietta di Terrana e salvezza nettaL’Accademia Mazzarinese ha messo al sicuro la propria posizione nella Prima Categoria superando il Santa Croce Soccer con un punteggio di 3-0 durante...