Real Altofoglià trionfa ad Acqualagna | doppietta di Tombini e scudetto

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Acqualagna, la squadra Real Altofoglià ha ottenuto una vittoria importante, con un risultato che ha visto protagonista un giocatore che ha segnato due reti. La prima rete è arrivata grazie a un’azione ben orchestrata, mentre la seconda è stata il risultato di un contropiede rapido. Nella seconda metà, un altro giocatore ha segnato un gol che ha permesso alla squadra avversaria di ridurre lo svantaggio, ma non è stato sufficiente per evitare la sconfitta.

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? Punti chiave Come ha fatto Tombini a segnare due reti decisive?. Quale azione ha permesso ad Aguzzi di accorciare le distanze?. Perché Cappelli ha scelto di schierare i supplenti in campo?. Cosa cambierà nella gestione del gruppo dopo questo scudetto?.? In Breve Gol di Tombini al 4' e al 66' su assist di Ricci.. Aguzzi segna all'85' dopo rimpallo causato dall'inserimento di Gigliucci.. Cappelli schiera Poggiaspalla, Cencioni e Ciampiconi per premiare i sostituiti.. Arbitro Urbinati di Pesaro dirige la sfida tra le due formazioni.. Il Real Altofoglià ha conquistato la vittoria per 2 a 1 sul campo dell’Acqualagna, siglando un risultato che permette alla Falco di festeggiare il titolo del campionato davanti al proprio pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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