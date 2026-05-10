Randers-Odense BK lunedì 11 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 19:00 si sfideranno Randers e Odense in una partita valida per la stagione in corso. Per entrambe le squadre si tratta di un incontro importante, che conclude il campionato senza possibilità di modificare la classifica. La stagione del Randers si è conclusa con risultati al di sotto delle aspettative, mentre l’Odense ha affrontato le ultime gare senza obiettivi specifici. Le formazioni e le quote saranno disponibili prima del calcio d’inizio.
E’ stata una stagione deludente per il Randers, che ha disputato la seconda parte di stagione nel girone delle sei migliori in quattro delle ultime cinque stagioni, e nell’unica occasione in cui ha giocato nel girone retrocessione si è classificato al 1° posto, o 7° se preferite, che vale il playoff per un posto in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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