Randers-Odense BK lunedì 11 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 19:00 si sfideranno Randers e Odense in una partita valida per la stagione in corso. Per entrambe le squadre si tratta di un incontro importante, che conclude il campionato senza possibilità di modificare la classifica. La stagione del Randers si è conclusa con risultati al di sotto delle aspettative, mentre l’Odense ha affrontato le ultime gare senza obiettivi specifici. Le formazioni e le quote saranno disponibili prima del calcio d’inizio.

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