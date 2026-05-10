Race for the cure anche Atac partecipa all' iniziativa per lotta cancro al seno

Il 8 maggio si è svolta a Roma una corsa dedicata alla lotta contro il tumore al seno. Tra i partecipanti figura anche la squadra dell’azienda di trasporto pubblico locale, che ha preso parte all’evento. La manifestazione ha coinvolto diverse persone e rappresentanti di varie realtà, tutte unite per sensibilizzare sulla prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. La corsa si è svolta lungo le strade della città, con l’obiettivo di raccogliere fondi e aumentare la consapevolezza.

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Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - Anche la squadra Atac, principale azienda di trasporto di Roma e mobility partner della manifestazione, è fra i numerosi partecipanti dell'evento ‘Race for The Cure', arrivata alla ventisettesima edizione: la manifestazione per la lotta ai tumori del seno è organizzata da Komen Italia. Il gruppo Atac Roma - informa una nota - è presente con oltre 100 persone fra dipendenti di diverse famiglie professionali, pensionati e alcuni familiari. La squadra Atac Roma,si è radunata prima delle 9 di stamani davanti alla fermata metro B di Circo Massimo - adiacente alla Fao - per la corsa di solidarietà. I corridori riconoscibili dai colori sui loro cappelli e sui palloncini che replicano quelli della livrea degli autobus.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Race for the cure, anche Atac partecipa all'iniziativa per lotta cancro al seno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Leggi anche: Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the Cure: quattro giorni dedicati a prevenzione, sport e solidarietà