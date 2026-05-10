Racconto di una notte stasera in tv la nuova puntata | le anticipazioni
Stasera su Canale 5 va in onda la quinta puntata di “Racconto di una notte”, trasmessa in prima serata. La puntata si svolge in una notte che coinvolge i personaggi principali della soap turca, portando avanti le vicende che li riguardano. La trasmissione porta avanti la narrazione delle loro storie, con momenti di tensione e confronti tra i protagonisti. La puntata si inserisce nel palinsesto domenicale della rete.
La quinta puntata di “Racconto di una notte”, in onda questa sera - domenica 10 maggio - in prima serata su Canale 5, rappresenta un momento delicato per i protagonisti della soap turca. L’arrivo di Canfeza nella casa degli Yilmaz genera forti malumori, mentre il passato continua a incombere con.🔗 Leggi su Today.it
Racconto di una notte, arriva su Canale 5 una nuova serie turca
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