Chi sceglie una gonna al ginocchio deve fare attenzione alla lunghezza, perché anche di pochi centimetri può cambiare il risultato complessivo del look. Le star, nonostante le differenze di altezza e fisicità, spesso optano per vari tagli che valorizzano la loro figura. La scelta della lunghezza giusta dipende dalla proporzione tra gambe e busto, e un errore di stile può derivare da una misura non corretta.

Il bello di vestirsi guardando le star è che anche loro hanno fisicità, altezze e proporzioni molto diverse. Nei loro look si trovano ispirazioni preziose, ma anche piccoli errori da trasformare in lezioni di stile. A regalarne una, questa settimana, è Naomi Watts, attrice alta 1 metro e 64 e da sempre raffinata interprete dell’eleganza minimal. Il suo scivolone? Uno degli abbinamenti più insidiosi per chi è petite: la gonna al ginocchio. Grande tendenza della primavera estate 2026, la gonna knee-length è tornata in passerella sia minimale anni Novanta, che a matita, ampia, in pizzo, floreale, sartoriale. Ma questa lunghezza, così chic sulla carta, può diventare un’arma a doppio taglio quando interrompe la figura nel punto meno strategico.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Questione di centimetri: l’errore di stile da evitare con la gonna al ginocchio

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