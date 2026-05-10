Questione di centimetri | l’errore di stile da evitare con la gonna al ginocchio
Chi sceglie una gonna al ginocchio deve fare attenzione alla lunghezza, perché anche di pochi centimetri può cambiare il risultato complessivo del look. Le star, nonostante le differenze di altezza e fisicità, spesso optano per vari tagli che valorizzano la loro figura. La scelta della lunghezza giusta dipende dalla proporzione tra gambe e busto, e un errore di stile può derivare da una misura non corretta.
Il bello di vestirsi guardando le star è che anche loro hanno fisicità, altezze e proporzioni molto diverse. Nei loro look si trovano ispirazioni preziose, ma anche piccoli errori da trasformare in lezioni di stile. A regalarne una, questa settimana, è Naomi Watts, attrice alta 1 metro e 64 e da sempre raffinata interprete dell’eleganza minimal. Il suo scivolone? Uno degli abbinamenti più insidiosi per chi è petite: la gonna al ginocchio. Grande tendenza della primavera estate 2026, la gonna knee-length è tornata in passerella sia minimale anni Novanta, che a matita, ampia, in pizzo, floreale, sartoriale. Ma questa lunghezza, così chic sulla carta, può diventare un’arma a doppio taglio quando interrompe la figura nel punto meno strategico.🔗 Leggi su Amica.it
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