Putin | il conflitto si avvia verso la conclusione aperto il dialogo UE

Il presidente ha dichiarato che il conflitto si sta avviando verso la fine e ha annunciato l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Non sono stati forniti dettagli sui mediatori proposti per i futuri colloqui. Nel frattempo, la parata militare russa si è svolta senza l’utilizzo di armamenti moderni, suscitando domande sulle motivazioni di questa scelta. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi è il mediatore proposto da Putin per i futuri colloqui?. Perché la parata russa è stata priva di armamenti moderni?. Come influirà la scadenza dell'11 maggio sulla tregua attuale?. Cosa ostacola lo scambio dei mille prigionieri suggerito da Trump?.? In Breve Parata dell'81esimo anniversario con carri T34 e strade deserte a Mosca.. Cessate il fuoco mediato dagli USA scade l'11 maggio.. Putin propone l'ex cancelliere tedesco Schroeder come possibile mediatore.. Antonio Costa propone dialogo europeo per una pace duratura in Ucraina.. A Mosca, Vladimir Putin ha dichiarato che il conflitto in Ucraina si avvia verso la conclusione, aprendo contemporaneamente alla possibilità di un dialogo con l’Unione europea durante una conferenza stampa avvenuta dopo una parata sulla Piazza Rossa caratterizzata da una forte sobrietà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Putin: il conflitto si avvia verso la conclusione, aperto il dialogo UE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Si avvia alla conclusione il maxi cantiere di Veronetta: ora la prima riasfaltatura, in estate la completa riaperturaDopo circa un anno dall'inizio delle opere di rifacimento di acquedotto, fognatura e sottoservizi elettrici, si avvicina fase conclusiva dei lavori a... Leggi anche: Trump autorizza il petrolio di Putin, è scontro aperto con l'Ue