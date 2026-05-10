Pronostico Milan-Atalanta | Allegri torna a sorridere

Domenica si disputa la partita tra Milan e Atalanta, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. La sfida si svolge in un contesto di classifica e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Sono state pubblicate le statistiche e le probabili formazioni delle due squadre, mentre il pronostico indica una possibile vittoria del Milan. È previsto un confronto tra le formazioni in campo, con attenzione alle scelte tecniche e alle ultime notizie.

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Milan-Atalanta è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Le delusioni il Milan di Allegri le sta vivendo proprio adesso dopo aver, per una grossa fetta di annata, non conosciuto il gusto amaro delle partite perse. Si è un inclinato il cammino dei rossoneri che hanno cercato di tenere testa all’Inter. Ma nel momento in cui hanno capito che non ci sarebbe stato nulla da fare, hanno mollato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E questo ha messo anche un po’ in pericolo la qualificazione alla prossima Champions.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Milan-Atalanta: Allegri torna a sorridere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan, Allegri può sorridere: nulla di grave per RabiotUn colpo al ginocchio preso durante l'allenamento con la maglia della Francia aveva fatto tremare Massimiliano Allegri ed il suo Milan. Allenamento Milan, Allegri può sorridere: buone notizie da Leao verso il Napoli!Manchester City, Guardiola ermetico sul futuro di Rodri: «Conosco le intenzioni del club e le sue, Liverpool seria candidata al titolo» Chi è Sergio...