Stasera sul campo centrale si sfideranno Matteo Arnaldi e Rafael Jodar, con il match previsto non prima delle 20:30. Arnaldi, reduce da un periodo difficile caratterizzato da problemi fisici, ha ottenuto finora nel 2026 soltanto due vittorie e nove sconfitte. La partita chiuderà il programma della giornata e vedrà i due atleti affrontarsi in una sfida che potrebbe segnare un punto di svolta per il giocatore italiano.

Matteo Arnaldi e Rafael Jodar chiuderanno il programma sul campo centrale non prima delle ore 20:30. L’azzurro era molto in difficoltà, non riuscendo a tornare ai suoi migliori livelli dopo i problemi fisici, con sole due vittorie e nove sconfitte nel 2026. Si vede che l’aria della Sardegna gli ha fatto bene perché non solo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Rafael Jodar, Roma 10-05-2026 ore 20:30 circa

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