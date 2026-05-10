Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Rafael Jodar Roma 10-05-2026 ore 20 | 30 circa

Da infobetting.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera sul campo centrale si sfideranno Matteo Arnaldi e Rafael Jodar, con il match previsto non prima delle 20:30. Arnaldi, reduce da un periodo difficile caratterizzato da problemi fisici, ha ottenuto finora nel 2026 soltanto due vittorie e nove sconfitte. La partita chiuderà il programma della giornata e vedrà i due atleti affrontarsi in una sfida che potrebbe segnare un punto di svolta per il giocatore italiano.

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Matteo Arnaldi e Rafael Jodar chiuderanno il programma sul campo centrale non prima delle ore 20:30. L’azzurro era molto in difficoltà, non riuscendo a tornare ai suoi migliori livelli dopo i problemi fisici, con sole due vittorie e nove sconfitte nel 2026. Si vede che l’aria della Sardegna gli ha fatto bene perché non solo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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