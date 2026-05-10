Nel torneo degli Internazionali d’Italia, Flavio Cobolli e Thiago Agustin Tirante si affrontano con l’obiettivo di avanzare alla seconda settimana. La partita si svolge a Roma l’11 maggio 2026, con il giocatore di casa che viene considerato favorito dal pronostico. Le quote delle scommesse riflettono questa preferenza, indicando una maggiore probabilità di vittoria per Cobolli. La sfida si gioca su un campo che si prepara ad accogliere la fase decisiva del torneo.

Flavio Cobolli e Thiago Agustin Tirante si giocano la possibilità di andare alla seconda settimana degli Internazionali d’Italia con il padrone di casa che parte con i favori del pronostico. Sicuramente è in un buon momento di forma, attestato dai quarti di finale raggiunti a Madrid e dalla finale persa a Monaco contro Shelton. Al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Flavio Cobolli – Thiago Agustin Tirante, Roma 11-05-2026

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