Domenica si gioca la partita tra Colonia e Heidenheim, valevole per la trentatreesima giornata di Bundesliga. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, e sono state diffuse le probabili formazioni di entrambe le squadre. I tifosi si chiedono se ci sarà un colpo di coda da parte di una delle due formazioni, in una sfida che potrebbe riservare sorprese.

Colonia-Heidenheim è una partita valida per la trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Gli ospiti sono ultimi in classifica ma a soli tre punti dalla zona che permetterebbe, nel caso di incastri positivi all’ultima giornata, di prendersi lo spareggio per la permanenza nella Bundesliga. Il momento per la truppa che gioca in trasferta è sicuramente importante, praticamente è il migliore della propria stagione, e non ci stupiremmo se rimanesse tutto aperto, dietro, fino all’ultima giornata. Il Colonia anche sta bene, non lo possiamo negare. Pure in questo caso parliamo di quattro utili nelle ultime cinque e la sensazione che si sarebbe potuta giocare una stagione diversa con un po’ di voglia in più.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Colonia-Heidenheim: colpo di coda clamoroso?

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