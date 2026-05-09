Domenica 10 maggio 2026 alle 17:30 si disputa la partita tra Colonia e FC Heidenheim. La formazione ospite, nonostante le difficoltà, ha ottenuto un pareggio all’Allianz Arena grazie a un’azione conclusa all’ultimo secondo, con una deviazione del portiere avversario. Il Colonia, già salvo, punta a tre punti per mantenere vive le speranze di evitare i playout, mentre l’FC Heidenheim cerca di ottenere un risultato utile in un incontro con formazioni ancora in corsa.

Encomiabile e mai domo l’FC Heidenheim ha sfiorato l’impresa all’Allianz Arena pareggiando all’ultimo tiro per una sfortunata deviazione del portiere: la squadra di Schmidt è viva e contro un Colonia di fatto salvo cerca 3 punti per sperare ancora nei playout. I Geissboecken hanno impattato in casa dell’Union Berlin, buttando via la salvezza matematica nel finale facendosi rimontare 2 gol di vantaggio.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Colonia-FC Heidenheim (domenica 10 maggio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

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