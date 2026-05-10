Primo confronto in Serie A allo Zini
Oggi pomeriggio si tiene il primo incontro tra Pisa e Cremonese in Serie A allo stadio “Zini”. Nonostante i 22 precedenti tra le due squadre siano stati disputati in altri contesti, questa è la prima volta che si affrontano in questa categoria sul campo dei grigiorossi. La partita rappresenta un momento inedito nella storia delle due compagini sul terreno di gioco di Cremona.
Nonostante i 22 precedenti disputati nel corso della storia sul terreno dello "Zini", quella di oggi pomeriggio sarà la prima volta nella quale il Pisa e la Cremonese si sfideranno in Serie A sul terreno dei grigiorossi. Il bilancio complessivo evidenzia 6 vittorie nerazzurre, 11 sconfitte e 5 pareggi. Nella scorsa stagione, in Serie B, lo Sporting Club si esibì in una prova di forza assoluta schiantando i padroni di casa con un secco 3-1 firmato da Marin, Piccinini e Tramoni, che cancellarono così il momentaneo e illusorio pareggio di Vasquez. Due anni fa, invece, sempre in cadetteria, ebbero la meglio i grigiorossi con il punteggio di 2-1 a tempo quasi scaduto.🔗 Leggi su Lanazione.it
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