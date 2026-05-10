Primo confronto in Serie A allo Zini

Oggi pomeriggio si tiene il primo incontro tra Pisa e Cremonese in Serie A allo stadio “Zini”. Nonostante i 22 precedenti tra le due squadre siano stati disputati in altri contesti, questa è la prima volta che si affrontano in questa categoria sul campo dei grigiorossi. La partita rappresenta un momento inedito nella storia delle due compagini sul terreno di gioco di Cremona.

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