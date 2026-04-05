Diretta gol Serie A LIVE | Bologna vince 2-1 allo Zini contro la Cremonese

Nella 31esima giornata di Serie A, il Bologna ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro la Cremonese allo Zini. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, risultati e azioni salienti fornite in tempo reale. La giornata ha visto altre sfide tra le squadre del massimo campionato italiano, con cronache dettagliate di tutte le partite in corso.

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