Primavera Femminile Stanic firma l’impresa | è finale contro il Milan

La squadra femminile del Sassuolo si è qualificata per la finale scudetto dopo aver battuto la Roma in una partita molto combattuta. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, grazie a un gol di Stanic, che ha deciso l'incontro. La partita si è svolta in un clima teso e difficile, ma il Sassuolo ha dimostrato determinazione e capacità di gestione della pressione, conquistando così un posto nella finale contro il Milan.

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