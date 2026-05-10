Primavera Femminile Stanic firma l’impresa | è finale contro il Milan
La squadra femminile del Sassuolo si è qualificata per la finale scudetto dopo aver battuto la Roma in una partita molto combattuta. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, grazie a un gol di Stanic, che ha deciso l'incontro. La partita si è svolta in un clima teso e difficile, ma il Sassuolo ha dimostrato determinazione e capacità di gestione della pressione, conquistando così un posto nella finale contro il Milan.
SASSUOLO Fa l’impresa, la Primavera femminile del Sassuolo, capitalizza il fattore campo e si prende la finale scudetto battendo la Roma in coda ad una gara soffertissima, ma vinta con merito e con la determinazione che serve. Decisiva la rete di Stanic che, servita da Toure, porta avanti le neroverdi dopo un quarto d’ora ma ancora più decisiva l’attenzione che le neroverdi di Balugani hanno messo nella fase difensiva, gestendo con alterni affanni il ritorno delle giallorosse. Sempre pericolose e ragionevolmente ‘alte’, ma solo episodicamente in grado di mettere alle corde un Sassuolo che al minuto 81 ha avuto anche la palla per il...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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