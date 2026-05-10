Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, il campionato si avvia alla conclusione con la finalissima tra Copparo 2015 e Guastalla. La squadra rossoblù, che punta a conquistare il secondo trofeo consecutivo, affronterà l’ultimo impegno questa sera a Rivara. La partita rappresenta un’occasione speciale per il team, che cerca di completare un percorso di successi che ha caratterizzato il loro cammino nel torneo.

La finalissima che chiude una stagione dalle grandi soddisfazioni: oggi a Rivara, Copparo 2015 tenterà un’impresa riuscita a pochi in provincia, ovvero doppietta di trofei. Contro il Guastalla la squadra di mister Matteo Borsari cercherà di bissare il successo in campionato raggiunto un mese e mezzo fa con cinque giornate di anticipo. Va in scena alle 17 l’atto conclusivo della manifestazione regionale, che arriva subito dopo il termine della stagione regolare attraverso una gara secca dai risvolti imprevedibili. "Tutti noi siamo concentrati e focalizzati sull’ultimo gradino da centrare – le parole del tecnico Matteo Borsari –. Un traguardo personale, di cui sono particolarmente orgoglioso, e che mesi fa al mio debutto alla guida di una squadra forte, ma complessa, non avrei mai pensato di raggiungere".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria: dopo il campionato, rossoblù a caccia del bis. Copparo in finale col Guastalla. Insegue la doppietta di trofei

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