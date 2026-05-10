Preservativi gratis? Un colpo di grazia alla natalità la frase di Ravello FdI scatena la bufera | la replica di Cathy La Torre
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Rendere gratuita la contraccezione sarebbe "un colpo di grazia definitivo" alla demografia del Piemonte. Lo ha sostenuto Roberto Ravello, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, opponendosi alla proposta di stanziare 900.000 euro per la contraccezione gratuita dopo i dati sui giovani sul.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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