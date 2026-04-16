Gf Vip frase choc di Todaro scatena la bufera | ‘Lo giuro su mia… ‘

Una frase pronunciata in modo impulsivo nella Casa del Grande Fratello Vip ha scatenato una forte reazione tra i concorrenti. La battuta, che contiene un'affermazione forte, ha provocato immediatamente reazioni e critiche tra i presenti, portando a un acceso confronto. La frase di cui si parla è stata riferita come una delle più controverse dell'edizione, generando discussioni sui social e tra gli spettatori.

Una frase che accende il caso. Bastano pochi secondi, una frase detta di impulso, e nella Casa del Grande Fratello Vip esplode la polemica. Raimondo Todaro, durante una conversazione con gli altri concorrenti, ha pronunciato parole che nel giro di poche ore sono diventate virali, scatenando reazioni immediate dentro e fuori dal reality. Il giuramento e lo shock in Casa. Nel tentativo di ribadire la veridicità di quanto stava dicendo, Todaro si è lasciato andare a un giuramento molto forte, tirando in ballo la figlia. “Te lo posso giurare su mia figlia, le venisse un c..o in questo secondo, non ti sto dicendo cavolate”. Un’espressione che ha spiazzato i presenti e provocato una reazione immediata: tra i primi a intervenire, Adriana Volpe, che ha reagito con evidente disagio.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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