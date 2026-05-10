Oggi al Lungobisenzio si svolge il derby tra Prato e Siena, con calcio d’inizio alle 16 e trasmissione su Tv Prato. Le due squadre si affrontano per ottenere l'accesso alla finale dei playoff del girone E di serie D. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, che puntano a proseguire nel torneo e a conquistare il passaggio successivo.

Tutto pronto al Lungobisenzio per la super sfida fra Prato e Siena. Biancazzurri e bianconeri si contendono oggi (calcio d’avvio alle 16, diretta su Tv Prato) il pass per la finale dei playoff del girone E di serie D. Sarà il terzo confronto stagionale fra le due rivali: i precedenti sono terminati entrambi in parità. "Parliamo di due piazze storiche e due formazioni dal valore simile, che hanno alle spalle un filotto super positivo. Mi aspetto una gara estremamente equilibrata: sarà una partita aperta a ogni risultato", il pensiero di mister Alessandro Dal Canto. Se i lanieri non perdono dal primo febbraio, la Robur è imbattuta dal 25 gennaio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato al top, via alle sfide playoff. Oggi va in scena il super derby

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Il Prato alla prova del super derby . Capienza: ancora carte da verificareSarà un Lungobisenzio completamente soldout per la gara di domenica (calcio d’avvio alle 14:30) contro il Siena.